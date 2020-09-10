Российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, - ООС

10 сентября, 2020, 15:49

В четверг, 10 сентября, российские войска в зоне Операции объединенных сил обстреляли из стрелкового оружия украинские позиции в районе населенного пункта Шумы Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Оккупанты совершили обстрел в 14:15. В штабе ООС отметили, что обстрел был прицельным - захватчики стреляли по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

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"Благодаря оперативности украинских разведчиков действия вооруженных формирований РФ были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

Напомним, ранее ОПГ в комментарии СМИ по поводу обстрелов на Донбассе потребовал от России "повлиять на поведение НЗФ" .

8 сентября в Донецкой области двое военных подорвались на противопехотной мине.

С 27 июля по 7 сентября наблюдатели ОБСЕ в зоне ООС записали около 1 тыс. нарушений режима прекращения огня.

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