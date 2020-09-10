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Espreso.tvОбществоРоссийско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, - ООС

Российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, - ООС

В четверг, 10 сентября, российские войска в зоне Операции объединенных сил обстреляли из стрелкового оружия украинские позиции в районе населенного пункта Шумы Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Оккупанты совершили обстрел в 14:15. В штабе ООС отметили, что обстрел был прицельным - захватчики стреляли по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

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"Благодаря оперативности украинских разведчиков действия вооруженных формирований РФ были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

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