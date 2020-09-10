Роналду похвастался футболкой в честь рекордного гола за Португалию

10 сентября, 2020, 09:15

Криштиану Роналду показал футболку, которую он получил в честь сотого гола за сборную Португалии

Фото Роналду выложил в twitter.

Роналду получил футболку в раздевалке и сфотографировался с партнерами по сборной Португалии. Форвард сделал дубль в матче Лиги наций против Швеции и принес своей команде 2: 0.

Эти мячи стали для футболиста 100-м и 101-м в составе национальной команды. Криштиану Роналду стал первым европейским футболистом, который преодолел отметку в 100 голов за сборную.

"Спасибо всем моим коллегам, тренерам и персоналу сборной Португалии, которые помогли мне достичь этой исторической отметки", - написал Роналду.

Obrigado a todos os meus colegas, treinadores e staff da seleção que me ajudaram a atingir esta marca histórica. pic.twitter.com/ZKsWXnsdZe - Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 9, 2020

Напомним, 8 сентября Криштиану Роналду первым в истории из европейских футболистов забил более 100 голов за национальную сборную.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb