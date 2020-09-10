 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоналду похвастался футболкой в честь рекордного гола за Португалию

Роналду похвастался футболкой в честь рекордного гола за Португалию


фото: twitter
Криштиану Роналду показал футболку, которую он получил в честь сотого гола за сборную Португалии

Фото Роналду выложил в twitter.

Роналду получил футболку в раздевалке и сфотографировался с партнерами по сборной Португалии. Форвард сделал дубль в матче Лиги наций против Швеции и принес своей команде 2: 0.

Эти мячи стали для футболиста 100-м и 101-м в составе национальной команды. Криштиану Роналду стал первым европейским футболистом, который преодолел отметку в 100 голов за сборную.

"Спасибо всем моим коллегам, тренерам и персоналу сборной Португалии, которые помогли мне достичь этой исторической отметки", - написал Роналду.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2020 четверг

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

10 сентября, 2020 четверг

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать