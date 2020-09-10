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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" предложил "Шахтеру" продать футболиста сборной Украины

"Вест Хэм" предложил "Шахтеру" продать футболиста сборной Украины


фото: Getty Images
Английский "Вест Хэм" официально обратился к "Шахтеру" с предложением продать защитника сборной Украины Николая Матвиенко

Об этом сообщает Hammers News .

Лондонский клуб сделал официальное предложение "Шахтеру" по переходу защитника. Детали потенциального трансфера пока не разглашаются.

В прошлом сезоне 24-летний Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

За сборную Украины Матвиенко сыграл 28 матчей.

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