"Вест Хэм" предложил "Шахтеру" продать футболиста сборной Украины

10 сентября, 2020, 12:21

Английский "Вест Хэм" официально обратился к "Шахтеру" с предложением продать защитника сборной Украины Николая Матвиенко

Об этом сообщает Hammers News .

Лондонский клуб сделал официальное предложение "Шахтеру" по переходу защитника. Детали потенциального трансфера пока не разглашаются.

В прошлом сезоне 24-летний Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

За сборную Украины Матвиенко сыграл 28 матчей.

25 августа сообщалось, что донецкий "Шахтер" согласился продать защитника Николая Матвиенко в итальянский "Наполи".

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