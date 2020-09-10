"Вест Хэм" предложил "Шахтеру" продать футболиста сборной Украины
10 сентября, 2020, 12:21
Английский "Вест Хэм" официально обратился к "Шахтеру" с предложением продать защитника сборной Украины Николая Матвиенко
Об этом сообщает Hammers News .
Лондонский клуб сделал официальное предложение "Шахтеру" по переходу защитника. Детали потенциального трансфера пока не разглашаются.
В прошлом сезоне 24-летний Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.
За сборную Украины Матвиенко сыграл 28 матчей.
- 25 августа сообщалось, что донецкий "Шахтер" согласился продать защитника Николая Матвиенко в итальянский "Наполи".
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