"Сильно преувеличена": пресс-секретарь Навального прокомментировала статью об улучшении состояния политика
У себя в Twitter Ярмыш отметила, что статья "сильно преувеличена".
"В основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - написала она.
Ранее СМИ сообщали , что Навальный полностью пришел в себя после отравления.
В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщалы ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020
Якобы врачи отмечали, что физически Навальному удастся восстановиться минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью.
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