"Сильно преувеличена": пресс-секретарь Навального прокомментировала статью об улучшении состояния политика

10 сентября, 2020, 11:19

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш прокомментировала публикацию СМИ о том, что российский оппозиционер уже полностью пришел в себя после отравления

У себя в Twitter Ярмыш отметила, что статья "сильно преувеличена".

"В основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - написала она.

Ранее СМИ сообщали , что Навальный полностью пришел в себя после отравления.

В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщалы ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

Якобы врачи отмечали, что физически Навальному удастся восстановиться минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью.

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