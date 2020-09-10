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Espreso.tvОбщество"Сильно преувеличена": пресс-секретарь Навального прокомментировала статью об улучшении состояния политика

"Сильно преувеличена": пресс-секретарь Навального прокомментировала статью об улучшении состояния политика


фото: reuters
Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш прокомментировала публикацию СМИ о том, что российский оппозиционер уже полностью пришел в себя после отравления

У себя в Twitter Ярмыш отметила, что статья "сильно преувеличена".

"В основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - написала она.

Ранее СМИ сообщали , что Навальный полностью пришел в себя после отравления.

Якобы врачи отмечали, что физически Навальному удастся восстановиться минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью.

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