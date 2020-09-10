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Espreso.tvОбщество"Поприветствовала в прокурорской семье": Венедиктова представила в ОГПУ юриста Медведчука Якубовского

"Поприветствовала в прокурорской семье": Венедиктова представила в ОГПУ юриста Медведчука Якубовского


фото: fb
10 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова представила своего заместителя - Максима Якубовского, которого связывают с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком
Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала у себя на Facebook-странице.

"Поприветствовали нового заместителя Генерального прокурора Максима Якубовского в прокурорской семье. Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", - рассказала генпрокурор.

Она отметила, что Максим Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году в должности помощника Одесского транспортного прокурора Южно-Украинской транспортной прокуратуры.

"Впоследствии он стал самым молодым в украинской прокуратуре следователем по особо важным делам. В Генеральной прокуратуре Украины он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела", - добавила Венедиктова.

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По словам генпрокурора, в 2014 году Максим Якубовский был инициатором воссоздания системы военных прокуратур. Работал в Главной военной прокуратуре ГПУ, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины. В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции". С 2018 по 2020 годы он продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.

В то же время журналисты и общественные активисты обращают внимание на то, что Якубовский был сотрудником и однопартийцем Виктора Медведчука в 2012-2013 годах, а его номер, указанный на сайте Союза адвокатов, был таким же, как и у центрального офиса "Украинского выбора".

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