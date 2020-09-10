"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: нарушение режима тишины в Донбассе и последствия протестов в Беларуси для Украины
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности нарушение режима тишины в Донбассе, отмену общего с российскими наемниками патрулирования украинских позиций возле н.п. Шумы и дальнейшие перспективы освобождения оккупированных территорий. Во второй части программы вместе с экспертами Виталий Портников проанализирует события в Беларуси и их последствия для Украины.
К разговору присоединятся
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Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Роман Костенко, народный депутат, фракция "Голос"
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Роман Бессмертный , дипломат, посол Украины в Беларуси (2010-2011)
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Виталий Рымашевский, белорусский политолог
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Павел Усов, белорусский политолог
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников.
Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53
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