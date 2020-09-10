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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: нарушение режима тишины в Донбассе и последствия протестов в Беларуси для Украины

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: нарушение режима тишины в Донбассе и последствия протестов в Беларуси для Украины

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 21:15.

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности нарушение режима тишины в Донбассе, отмену общего с российскими наемниками патрулирования украинских позиций возле н.п. Шумы и дальнейшие перспективы освобождения оккупированных территорий. Во второй части программы вместе с экспертами Виталий Портников проанализирует события в Беларуси и их последствия для Украины.

К разговору присоединятся

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

  • Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

  • Роман Костенко, народный депутат, фракция "Голос"

  • Роман Бессмертный , дипломат, посол Украины в Беларуси (2010-2011)

  • Виталий Рымашевский, белорусский политолог

  • Павел Усов, белорусский политолог

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53

 
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