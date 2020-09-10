"Наторговал" на полмиллиона гривен: прокуратура Киева объявила подозрение мошеннику, который продавал несуществующие медицинские маски

10 сентября, 2020, 14:42

Киевская прокуратура объявила подозрение мужчине, который продавал несуществующие медицинские маски - в результате мошеннических действий пострадали восемь человек, две благотворительные организации и два медицинских учреждения

Об этом сообщила в Facebook прокуратура города Киева.

Согласно сообщению, Киевская прокуратура сообщила о подозрении 34-летнему мужчине по факту совершения мошеннических действий, в результате которых нанесен ущерб на сумму почти 500 тыс.грн.

По информации пресс-службы, в феврале 2020 года, в начале эпидемии коронавируса подозреваемый ради собственной наживы под видом продажи медицинских масок приобрел компанию и оформил ее на подставное лицо. После этого мужчина разместил на популярных интернет-сайтах объявления о продаже защитных медицинских масок, которых фактически не имел в наличии, отметив, что расчеты за товар осуществляются исключительно путем проведения безналичных банковских операций.

"Потерпевшие перечисляли денежные средства на счет фиктивного предприятия, однако товар им не отправлялся, контактные телефоны выключались, электронные почтовые ящики удалялись", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в результате действий мошенника убытки получили 12 организаций и 8 граждан.

При этом среди пострадавших - две благотворительные организации и два государственных медицинских учреждения, которые лечат и реабилитируют пациентов.

В пресс-службе отметили, что сейчас прокуратура решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также устанавливает другие эпизоды его преступной деятельности.