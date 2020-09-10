"Этот м***к лез мне между ног": актера сериала "Слуга народа" обвинили в сексуальных домогательствах

10 сентября, 2020, 21:21

Актриса Татьяна Острецова заявила, что ее коллега по фильму Владимир Владимиров добивался ее на съемочной площадке

Об этом она написала в Facebook.

Украинская актриса Татьяна Острецова рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на съемочной площадке. Она заявила, что 51-летний актер фильма "Слуга народа" Владимир Владимиров добивался ее во время съемочного процесса.

"Какой-то Владимиров Владимир во время сцены неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот м***к лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади, он лапал меня за ягодицы. Моя ошибка в том, что я сразу же не остановила съемки, потому что я четко понимала, что если я дам себе сейчас слабинку и пущу на самотек эмоции, дальше я уже не смогу работать, поскольку внутри уже была истерика, и поэтому я боялась, что из-за меня сорвется смена. Я это признаю и жалею, что не прекратила это!" - отметила Острецова.

Она подчеркнула, что все домогания происходили перед камерой, поэтому благодаря видео она может подтвердить правдивость своих слов. Терпеть сексуальное насилие актрисе приходилось в течение нескольких сцен сериала.

"В течение 4-5 дублей этот з******ц каждый раз пытался подниматься рукой выше колен, но я выкручивалась. Я до сих пор чувствую на своем теле ощущения от этого морального в*****а. Я уверена, что я не первая девушка, с которой он так поступил. Все молчат", - отметила актриса.

Острецова добавила, что уже написала заявление в полицию и будет делать все для того, чтобы Владимиров получил наказание за свои действия.

Кроме этого, актриса обратилась ко всем жертвам сексуального насилия с просьбой не молчать об этом, а также к представителям киноиндустрии, чтобы прекратить сотрудничество с актером.

Сейчас сам Владимир Владимиров не комментирует обвинения коллеги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb