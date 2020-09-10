ПриватБанк с 1 октября снизит ряд тарифов для предпринимателей
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Согласно сообщению, ПриватБанк объявил о снижении ряда ключевых тарифов для предпринимателей и юридических лиц. Так, с 1 октября этого года тарифы за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания снижаются до 5 из 7 грн, независимо от суммы зачисления.
Также, с 1 октября ПриватБанк отменяет тарифы на послеоперационное обслуживание, то есть проведение операций после завершения банковского дня.
Кроме того, тариф за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках утвержден на уровне среднерыночных и составит 3 грн, а тариф на внутрибанковские платежи останется бесплатным.
В пресс-службе добавили, что для стимулирования безналичных операций, с 1 октября тариф на снятие наличных с корпоративных карт и карточек "Ключ к счету" составит 1%, а за нецелевое пополнение наличными таких карточек - 0,5%.
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