ПриватБанк с 1 октября снизит ряд тарифов для предпринимателей

10 сентября, 2020, 16:02

ПриватБанк объявил о снижении с октября ряда ключевых тарифов для предпринимателей и юридических лиц

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, ПриватБанк объявил о снижении ряда ключевых тарифов для предпринимателей и юридических лиц. Так, с 1 октября этого года тарифы за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания снижаются до 5 из 7 грн, независимо от суммы зачисления.

Также, с 1 октября ПриватБанк отменяет тарифы на послеоперационное обслуживание, то есть проведение операций после завершения банковского дня.

Кроме того, тариф за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках утвержден на уровне среднерыночных и составит 3 грн, а тариф на внутрибанковские платежи останется бесплатным.

В пресс-службе добавили, что для стимулирования безналичных операций, с 1 октября тариф на снятие наличных с корпоративных карт и карточек "Ключ к счету" составит 1%, а за нецелевое пополнение наличными таких карточек - 0,5%.

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