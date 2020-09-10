Президент Польши в октябре планирует визит в Киев
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Укринформ.
"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланированный визит президента Дуды в следующем месяце в Киев", - сказал он.
Рау добавил, что он, возможно, посетит Украину еще до визита Дуды в Киеве.
"Это открытый вопрос: возможно, я поеду в Киев с господином президентом, а возможно, еще раньше", - уточнил глава польской дипломатии.
28 июля Украина, Польша и Литва основали формат сотрудничества Люблинский треугольник. Он будет сосредоточен на углублении взаимодействия между тремя странами.
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