Появилось интригующее промо-видео боя Ломаченко - Лопес
10 сентября, 2020, 08:48
Обнародован промо-ролик поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом
Видео опубликовала промоутерская компания Top Rank в twitter.
Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
39 nights from now in the Bubble. But who's counting? #LomaLopez | OCT 17 | ESPN pic.twitter.com/nLimnMDF9m- Top Rank Boxing (@trboxing) September 9, 2020
- 7 сентября Ломаченко и Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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