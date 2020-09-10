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Espreso.tvСпортПоявилось интригующее промо-видео боя Ломаченко - Лопес

Появилось интригующее промо-видео боя Ломаченко - Лопес


фото: twitter
Обнародован промо-ролик поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом

Видео опубликовала промоутерская компания Top Rank в twitter.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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