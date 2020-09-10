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Espreso.tvОбществоПолиция закрыла производство против Портнова по угрозы журналистам "Схем"

Полиция закрыла производство против Портнова по угрозы журналистам "Схем"


фото: Liga.net
Национальная полиция закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее угрожал редакции программы журналистских расследований "Схемы"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Производство было зарегистрировано по двум статьям УК Украины - "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста". Производство по первой статье закрыли 31 июля 2020, по второй - 5 августа 2020 г. Основание закрытия - "в связи с отсутствием состава преступления".

Как сообщили адвокаты "Схем", пока они не получили документов по этому поводу.

"Мы обратились в Нацполицию с ходатайством - сообщить о принятых процессуальных решениях, попросили предоставить копии этих решений и материалов производства для ознакомления. После чего будем принимать решение по защите журналистов. В том числе, это судебное обжалование", - говорит адвокат Вера Крат.

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