Полиция закрыла производство против Портнова по угрозы журналистам "Схем"

10 сентября, 2020, 22:06

Национальная полиция закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее угрожал редакции программы журналистских расследований "Схемы"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Производство было зарегистрировано по двум статьям УК Украины - "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста". Производство по первой статье закрыли 31 июля 2020, по второй - 5 августа 2020 г. Основание закрытия - "в связи с отсутствием состава преступления".

Как сообщили адвокаты "Схем", пока они не получили документов по этому поводу.

"Мы обратились в Нацполицию с ходатайством - сообщить о принятых процессуальных решениях, попросили предоставить копии этих решений и материалов производства для ознакомления. После чего будем принимать решение по защите журналистов. В том числе, это судебное обжалование", - говорит адвокат Вера Крат.