Победитель ЛЧ выдвинул "Баварии" ультиматум по зарплате
Об этом сообщает Kicker .
Давид Алаба продолжает переговоры с мюнхенским клубом о новом контракте. По информации источника, 28-летний австрийский футболист и его агент Пини Захави требуют от "Баварии" контракт, рассчитанный на пять лет, с зарплатой 25 млн евро за сезон.
Если сторонам не удастся договориться, Алаба продолжит карьеру в чемпионате Испании. В "Баварии" сообщили, что сделали футболисту справедливое и конкурентоспособное предложение.
Нынешний контракт Алабамы рассчитан до июня 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 65 млн евро. Ранее сообщалось, что в услугах австрийского футболиста заинтересованы английские "Манчестер Сити" и "Челси", испанская "Барселона" и французский ПСЖ.
- 20 марта стало известно, что защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба размышляет над тем, чтобы покинуть команду ближайшим летом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину