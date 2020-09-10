Победитель ЛЧ выдвинул "Баварии" ультиматум по зарплате

10 сентября, 2020, 16:46

Защитник "Баварии" Давид Алаба угрожает покинуть "Баварию", если немецкий клуб не увеличит ему зарплату

Об этом сообщает Kicker .

Давид Алаба продолжает переговоры с мюнхенским клубом о новом контракте. По информации источника, 28-летний австрийский футболист и его агент Пини Захави требуют от "Баварии" контракт, рассчитанный на пять лет, с зарплатой 25 млн евро за сезон.

Если сторонам не удастся договориться, Алаба продолжит карьеру в чемпионате Испании. В "Баварии" сообщили, что сделали футболисту справедливое и конкурентоспособное предложение.

Нынешний контракт Алабамы рассчитан до июня 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 65 млн евро. Ранее сообщалось, что в услугах австрийского футболиста заинтересованы английские "Манчестер Сити" и "Челси", испанская "Барселона" и французский ПСЖ.

20 марта стало известно, что защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба размышляет над тем, чтобы покинуть команду ближайшим летом.

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