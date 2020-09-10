Плавающее курсообразование и инфляция на уровне 5%: Совет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, этот документ разработан на основе предложений правления регулятора с учетом стратегий монетарной политики НБУ и обеспечивает последовательность политики Нацбанка.
Так, согласно документу, НБУ будет продолжать политику таргетирования инфляции для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также содействие устойчивым темпам прироста ВВП; поддерживать инфляцию в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 п.п. НБУ также продолжит соблюдать режим плавающего курсообразования и будет таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.
По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, регулятор ставит целью не только умеренные темпы роста цен, но и усиление банковского кредитования, содействие удешевлению и удлинению срочности финансовых ресурсов для развития регионального сектора экономики.
Шевченко отметил, что повышение уровня кредитования и доверия к банковской системе должны способствовать формированию мощного внутреннего рынка и повышению устойчивости экономики к шоковым воздействиям, в средне- и долгосрочной перспективе обеспечит надежную основу для сохранения стабильной и низкой инфляции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-