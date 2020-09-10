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Espreso.tvЭкономикаПлавающее курсообразование и инфляция на уровне 5%: Совет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год

Плавающее курсообразование и инфляция на уровне 5%: Совет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год


фото: НБУ
Совет Национального банка Украины принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, этот документ разработан на основе предложений правления регулятора с учетом стратегий монетарной политики НБУ и обеспечивает последовательность политики Нацбанка.

Так, согласно документу, НБУ будет продолжать политику таргетирования инфляции для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также содействие устойчивым темпам прироста ВВП; поддерживать инфляцию в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 п.п. НБУ также продолжит соблюдать режим плавающего курсообразования и будет таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, регулятор ставит целью не только умеренные темпы роста цен, но и усиление банковского кредитования, содействие удешевлению и удлинению срочности финансовых ресурсов для развития регионального сектора экономики.

Шевченко отметил, что повышение уровня кредитования и доверия к банковской системе должны способствовать формированию мощного внутреннего рынка и повышению устойчивости экономики к шоковым воздействиям, в средне- и долгосрочной перспективе обеспечит надежную основу для сохранения стабильной и низкой инфляции.

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