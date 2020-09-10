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Espreso.tvОбществоPhilip Morris International планирует к 2025 году снизить пластиковые отходы от окурков на 50%

Philip Morris International планирует к 2025 году снизить пластиковые отходы от окурков на 50%


фото: pmi
Для разработки стратегии привлечена экспертиза ведущих организаций, которые работают над проблемами окружающей среды

Компания Philip Morris International заявила, что намерена бороться с экологической вредом, который окурки наносят окружающей среде.

"К 2030 г. в мировом океане может быть больше окурков, чем рыбы, если объемы мусора не уменьшатся. Как производитель табачных изделий, мы хотим изменить ситуацию", - заявили в компании Philip Morris International.

В компании разработали и уже начали внедрение стратегии, цель которой - до 2025 г. уменьшить объемы пластикового мусора от продукции компании на 50%.

"Мы системно подходим к решению проблемы - в т.ч. проанализировали ее причины, разработали модели изменения поведения потребителя и повышение его осведомленности, работаем над тем, чтобы обеспечить оборудование для необходимой утилизации мусора", - рассказали в компании.

Для разработки стратегии сокращения пластикового мусора Philip Morris International привлекла экспертизу трех ведущих организаций, работающих над экологическими проблемами и проблемами окружающей среды - Cortexia, Carto i Litterati.

Стратегия Philip Morris основывается на т.н. трех "Е" Educate (повышать уровень осведомленности потребителей и общества по проблеме засорения окурками), Enable (создавать возможности для утилизации мусора от табачных изделий, предоставляя соответствующее оборудование), Enforce (сделать социально неприемлемым повсеместное выбрасывание окурков).

В компании заявили, что для реализации этой стратегии Philip Morris International налаживает диалог и сотрудничество со многими экологическими организациями по всему миру.

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