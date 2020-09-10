Пенсионный фонд обновил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий
10 сентября, 2020, 15:14
Показатель средней зарплаты в июле уменьшился на 1360 грн по сравнению с июнем и составил 9837 гривень 35 копеек
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.
Так, за июль 2020 г. показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 9837 грн 35 копеек.
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