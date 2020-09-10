Отравление Навального: Германия передала данные в Организацию по запрещению химического оружия

Об этом сообщает Der Standard , передает "Украинская правда".

При этом в министерстве отметили, что передавать данные непосредственно России Берлин не собирается, потому что РФ и так является членом OPCW.

В свою очередь официальный представитель кабинета министров Германии Мартина Фиц напомнил, что "информация, которая нужна сейчас, у России, а не в Германии".

OPCW - международная организация, созданная в 1997 году при поддержке ООН. Главные задачи - обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидации его запасов, помощь государствам в обеспечении защиты от химического оружия, обеспечение нераспространения химического оружия. Штаб-квартира расположена в Гааге, Нидерланды.

Напомним, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более усовершенствованным типом яда "Новичок ".

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