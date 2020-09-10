 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты в районе Золотого стреляли пулями для поджога травы, - штаб

Оккупанты в районе Золотого стреляли пулями для поджога травы, - штаб


фото: reuters
С начала 10 сентября зафиксировано три нарушения перемирия оккупантами

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В 14:15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле Шумив. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Кроме того, враг совершил выстрелы из стрелкового оружия в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать