Оккупанты в районе Золотого стреляли пулями для поджога травы, - штаб

10 сентября, 2020, 18:14

С начала 10 сентября зафиксировано три нарушения перемирия оккупантами

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В 14:15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле Шумив. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Кроме того, враг совершил выстрелы из стрелкового оружия в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.