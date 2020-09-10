Оккупанты в районе Золотого стреляли пулями для поджога травы, - штаб
10 сентября, 2020, 18:14
С начала 10 сентября зафиксировано три нарушения перемирия оккупантами
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В 14:15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле Шумив. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.
Кроме того, враг совершил выстрелы из стрелкового оружия в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
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