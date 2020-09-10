Оккупанты устроили провокацию с беспилотником в присутствии ОБСЕ, - заместитель командующего ООС

10 сентября, 2020, 18:28

Российские силы подняли дрон в присутствии представителей ОБСЕ, когда должно было начаться запланированное инспектирование украинских позиций в Шумах в Донецкой области

Об этом под Шумами заявил заместитель командующего штаба Операции объединенных сил Богдан Бондарь, сообщает корреспондент Радио Донбас.Реалии.

"Мы увидели, что были провокационные действия с той стороны: был запущен, как минимум, один беспилотник. А на других направлениях докладывали о двух квадрокоптерах", - сообщил Бондарь.

Он также подтвердил, что Украина заявила ОБСЕ о срыве совместного инспектирования российской стороной.

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"Были приняты определенные договоренности, которые должны были быть выполнены, в том числе, с российской стороны. Они оказались невыполненными. Соответственно, меры сегодня и, я думаю, на перспективу, как минимум, остановлены", - добавил Бондарь.