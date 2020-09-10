Оккупанты устроили провокацию с беспилотником в присутствии ОБСЕ, - заместитель командующего ООС
Об этом под Шумами заявил заместитель командующего штаба Операции объединенных сил Богдан Бондарь, сообщает корреспондент Радио Донбас.Реалии.
"Мы увидели, что были провокационные действия с той стороны: был запущен, как минимум, один беспилотник. А на других направлениях докладывали о двух квадрокоптерах", - сообщил Бондарь.
Он также подтвердил, что Украина заявила ОБСЕ о срыве совместного инспектирования российской стороной.
Читайте также: Российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, - ООС
"Были приняты определенные договоренности, которые должны были быть выполнены, в том числе, с российской стороны. Они оказались невыполненными. Соответственно, меры сегодня и, я думаю, на перспективу, как минимум, остановлены", - добавил Бондарь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-