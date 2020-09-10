Охрану клиники, где лечится Навальный, усилили из-за возможного нового нападения, - СМИ

10 сентября, 2020, 11:59

Криминальная полиция федеральной земли Берлин усилила меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексееве Навального, который находится на лечении в клинике Шарите после попытки отравления

Об этом сообщает Spiegel .

"Управление государственной уголовной полиции Берлина усилило меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Это дает понять, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства", - сообщает издание.

Отмечается, что после совместного расследования Spiegel и следственной платформы Bellingcat как количество офицеров, так и плотность контроля были увеличены вокруг клиники.

Это мероприятие является ответом на улучшение состояния здоровья Навального. В понедельник в Шарите объявили, что Навальный выведен из искусственной комы, с тех пор его состояние улучшилось.

Сообщается, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки покушения. Подобные попытки не исключаются с улучшением состояния Навального, который сможет принимать все больше посетителей.

Согласно информации от Bellingcat и Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности дня до своего падения на борту самолета из Томска в Москву. Его заявления могут быть опасны для тех, кто стоит за нападением.

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