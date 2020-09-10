Навальный полностью пришел в себя после отравления, - СМИ

10 сентября, 2020, 11:08

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после отравления

Об этом сообщают The Insider , Bellingcat и Der Spiegel.

Отмечается, что его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации.

Навальному даже удалось вспомнить события, которые предшествовали отравлению, до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

По данным СМИ, охрана клиники, где находится российский оппозиционер, была усилена после того, как он пришел в себя.

Источник сообщил, что для встречи с Навальным необходимо преодолеть три кордона охраны. Высокий уровень безопасности (Красная угроза) был введен вчера как раз после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, что делает его состояние более опасным.

Врачи разрешили допускать к Навальному посетителей (ранее кроме врачей к нему допускали только жену).

Источник также отметил, что немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к "дезинформационному шторму", включая попытки дискредитировать клинику "Шарите".

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По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью.

Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, которые решили посадить самолет в Омске, а также потому, что атропин он получил еще в аэропорту.

Впрочем, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала статью о значительном улучшении состояния здоровья политика "преимущественно очень сильно преувеличенной" и содержащей много фактических неточностей.

Как написала она в Twitter о том, что Навальный приходит в себя и реагирует на окружающих, "мы сообщали еще в понедельник".

В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщалы ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

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