На Киевщине мужчина ранил из ружья женщину, которая находилась в 1,5 км от выстрела
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как сообщается, 40-летний киевлянин приехал в Обуховский район для продажи собственного оружия. В то время, когда человек демонстрировал ружье, он выстрелил. Пуля пролетела почти 1,5 км и попала в женщину, которая сидела во дворе с ребенком на руках. Стрелок узнал об этом только от полицейских.
Каретой скорой помощи 31-летняя женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где ей диагностировали проникающее огнестрельное ранение грудной клетки.
Отмечается, что правоохранители изъяли у стрелка охотничье ружье МКМ 7,62 и разрешительные документы. Также его доставили в отдел полиции, где человек признался в содеянном, дал показания.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нанесении по неосторожности тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 128) Уголовного кодекса Украины.
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