Минфин США оштрафовал "дочку" Deutsche Bank за нарушение крымских санкций против РФ

10 сентября, 2020, 13:40

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas заключила соглашение с Минфином США о выплате $ 583,1 тыс. за нарушение санкционного режима против России, который был введен после ее оккупации Крыма

Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

Согласно заключенному соглашению, дочерняя компания Deutsche Bank выплатит 157 500 долларов США за проведенный платеж 2015 году на сумму в около 29 млн долларов, в котором хранился экономический интерес кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, связанного с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. На тот момент компания уже была внесена в санкционный список США.

В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее, когда был проведен платеж, связанный с серией закупок мазута.

Также Deutsche Bank Trust Company Americas согласилась выплатить 425 600 долларов США за 61 трансакцию на общую сумму в 276 749,90 тысяч долларов США, сделанных также в 2015 году в пользу ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк", который к тому времени уже также находился под американскими санкциями за его работу в оккупированном Крыму.

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Как сообщалось, ЕС в марте 2014 года ввел санкции против России в связи с аннексией Крыма и нарушением территориальной целостности Украины. После этого санкции неоднократно продлевали, а список - расширяли. Ограничительные меры заключаются в замораживании финансовых активов в странах ЕС и запрете на въезд на территорию ЕС лицам, находящимся в санкционном списке.

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