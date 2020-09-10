Минфин США оштрафовал "дочку" Deutsche Bank за нарушение крымских санкций против РФ
Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.
Согласно заключенному соглашению, дочерняя компания Deutsche Bank выплатит 157 500 долларов США за проведенный платеж 2015 году на сумму в около 29 млн долларов, в котором хранился экономический интерес кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, связанного с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. На тот момент компания уже была внесена в санкционный список США.
В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее, когда был проведен платеж, связанный с серией закупок мазута.
Также Deutsche Bank Trust Company Americas согласилась выплатить 425 600 долларов США за 61 трансакцию на общую сумму в 276 749,90 тысяч долларов США, сделанных также в 2015 году в пользу ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк", который к тому времени уже также находился под американскими санкциями за его работу в оккупированном Крыму.
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Как сообщалось, ЕС в марте 2014 года ввел санкции против России в связи с аннексией Крыма и нарушением территориальной целостности Украины. После этого санкции неоднократно продлевали, а список - расширяли. Ограничительные меры заключаются в замораживании финансовых активов в странах ЕС и запрете на въезд на территорию ЕС лицам, находящимся в санкционном списке.
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