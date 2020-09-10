МОН: директору школы грозит заключение, если ученик умрет из-за нарушения карантина
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Отмечается, что Министерству образования и науки Украины стали известны факты, когда в отдельных городах, входящих в "красную" карантинную зону, нарушаются условия карантина и не выполняются обязательства о закрытии учебных заведений.
В связи с этим МОН обратилось с письмом к руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных и Киевской городской государственной администрации, руководителям учебных заведений, в котором отметило неукоснительное соблюдение законодательства при организации образовательного процесса.
В частности, в письме говорится о том, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (статья 80 Закона Украины от 19.11.1992 № 2801-XII "Основы законодательства Украины о здравоохранении").
Так, согласно статье 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет наложение штрафа:
- на граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;
- на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Ограничение свободы на срок до трех лет ожидает директора образовательного учреждения, если несоблюдение карантина привело к смерти несовершеннолетнего человека или нанесло ему иные тяжкие последствия.
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