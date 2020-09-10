Местные выборы: в Запорожье разоблачили массовую замену избирательных адресов, - МВД
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Правоохранители установили, что с 5 сентября в Запорожском отделении ведения реестра избирателей свои избирательные адреса изменили более 400 жителей города.
Правоохранители провели опрос граждан.
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"Они объяснили, что хотят изменить избирательные адреса с основного места проживания в городе Запорожье в других населенных пунктов, расположенных на территории района. Однако все опрошенные называли неубедительные и путаные причины своих действий", - отметили в МВД.
Работники полиции установили личность координатора. Им оказался 29-летний житель Запорожья, предлагал деньги за изменение избирательного адреса.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении как организатору, так и гражданам, которые предоставили ложные сведения.
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