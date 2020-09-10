Местные выборы в Украине: за сутки полицейские открыли девять уголовных производств за нарушения
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
За минувшие сутки полицейские открыли девять уголовных производств о нарушениях избирательного процесса.
Уголовные дела открыли по факту нарушений в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Запорожской областях.
Всего с начала избирательного процесса полиция начала 13 уголовных производств.
В общем полиция получила уже 119 заявлений и сообщений о нарушении избирательного кодекса. В основном они связаны с порядком ведения агитации, подкупом избирателей, порчей агитматериалов, порядком ведения регистрации избирателей и порядком финансирования партии.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.
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