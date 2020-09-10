Местные выборы в Украине: за сутки полицейские открыли девять уголовных производств за нарушения

10 сентября, 2020, 18:25

За прошедшие сутки правоохранители получили 55 заявлений и сообщений о нарушении избирательного кодекса. По факту нарушений открыли девять уголовных производств

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

За минувшие сутки полицейские открыли девять уголовных производств о нарушениях избирательного процесса.

Уголовные дела открыли по факту нарушений в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Запорожской областях.

Всего с начала избирательного процесса полиция начала 13 уголовных производств.

В общем полиция получила уже 119 заявлений и сообщений о нарушении избирательного кодекса. В основном они связаны с порядком ведения агитации, подкупом избирателей, порчей агитматериалов, порядком ведения регистрации избирателей и порядком финансирования партии.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.

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