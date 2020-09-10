Местные выборы: 10 сентября - последний день для изменения места голосования

10 сентября, 2020, 09:17

"Избирательный адрес" можно изменить онлайн или в местном отделении реестра избирателей

Об этом сообщает Государственный реестр.

Онлайн: для этого необходима "цифровая подпись". Если его нет - его можно оформить, не выходя из дома, через сервис "Приват24". Если это невозможно, то придется собрать пакет документов и принести его к одному из украинских центров сертификации.

Затем на сайте Государственного реестра избирателей надо найти "Личный кабинет" (правый верхний угол), а в нем выбрать "Заявления и запросы", а уже в них - "Обращение об изменении избирательного адреса".

Сайт предложит заполнить анкету, которую надо будет завизировать цифровой подписью.

На электронную почту, указанную в анкете, по меньшей мере через сутки придет письмо-подтверждение о том, что ваш "избирательный адрес" изменился. Или же можно время от времени заходить на сайт Госреестра избирателей и смотреть на смену "избирательного адреса" в "личном кабинете".

В местном отделении реестра избирателей: нужно прийти в такое отделение (чаще всего оно расположено в райгосадминистрации или у нее) с паспортом, написать заявление об изменении "избирательного адреса" и добавить к нему копию документа, подтверждающего реальное место жительства (не по месту регистрации ). Таким образом могут найти для себя постоянное место голосования и те граждане Украины, которые нигде не зарегистрированы.

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