Львовский облсовет требует от Зеленского отменить "инспекции" российских боевиков - Ганущин
Обращение в Facebook опубликовал глава облсовета Александр Ганущин.
"Сегодня во время президиума Львовского областного совета депутаты подписали обращение к Верховному Главнокомандующему Украины, Президенту Украины Владимиру Зеленскому о принятии неотложных мер по недопущению "общих инспекций" с представителями агрессора на линии разграничения. А также о немедленной замене участников Трехсторонней контактной группы, которые своими действиями наносят вред государственным интересам Украины и подрывают обороноспособность ", - пишет Ганущин.
"Соответствующее письмо с подписями депутатов областного совета будет направлено в адрес Главы государства с целью надлежащего реагирования на откровенную измену украинских национальных интересов и продолжения осуществления антиукраинской политики", - глава облсовета.
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