Львовский облсовет требует от Зеленского отменить "инспекции" российских боевиков - Ганущин

10 сентября, 2020, 14:33

Львовский областной совет принял обращение к Зеленскому с требованием отменить решение о проведении так называемой "инспекции" украинских позиций российскими боевиками

Обращение в Facebook опубликовал глава облсовета Александр Ганущин.

"Сегодня во время президиума Львовского областного совета депутаты подписали обращение к Верховному Главнокомандующему Украины, Президенту Украины Владимиру Зеленскому о принятии неотложных мер по недопущению "общих инспекций" с представителями агрессора на линии разграничения. А также о немедленной замене участников Трехсторонней контактной группы, которые своими действиями наносят вред государственным интересам Украины и подрывают обороноспособность ", - пишет Ганущин.

"Соответствующее письмо с подписями депутатов областного совета будет направлено в адрес Главы государства с целью надлежащего реагирования на откровенную измену украинских национальных интересов и продолжения осуществления антиукраинской политики", - глава облсовета.