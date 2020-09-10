Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

10 сентября, 2020, 12:33

Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует бросать или отдавать власть

Об этом он заявил во время представления нового генерального прокурора, передает БелТА.

Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы власти Беларуси вернулась в 90-е, когда "об нее вытирали ноги".

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было какой-то недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого выбрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал ... Никто бросить в грязь власть, как они требуют, не посмеет ", - сказал Лукашенко.

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