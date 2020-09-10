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Espreso.tvОбществоЛукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует бросать или отдавать власть

Об этом он заявил во время представления нового генерального прокурора, передает БелТА.

Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы власти Беларуси вернулась в 90-е, когда "об нее вытирали ноги".

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было какой-то недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого выбрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал ... Никто бросить в грязь власть, как они требуют, не посмеет ", - сказал Лукашенко.

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