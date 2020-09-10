Луцкого террориста Максима Кривоша арестовали еще на 60 дней
Соответствующее решение принял Луцкий горрайонный суд сегодня, 10 сентября, пишет ВолыньPost передает "Еспресо.Захид" .
Напомним, Максима Кривоша подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами), ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.
Следователь Иван Ляшук отметил, что результаты ряда экспертиз, в том числе оружия, судебно-психиатрической будут готовы через несколько месяцев. Он попросил продлить срок досудебного расследования еще на 6 месяцев - до 21 января 2021 года.
В то же время Максим Кривош сказал, что его нужно отпустить "как террористку Савченко", так как имеет "несколько важных дел" в Верховной Раде.
В итоге, суд решил продолжить меру пресечения на 60 суток и срок досудебного расследования на 6 месяцев. Однако защита Кривоша с этим не соглашается и будет подавать апелляцию.
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