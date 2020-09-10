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Espreso.tvСпортЛопес пригласил в свою команду бывшего тренера Ломаченко

Лопес пригласил в свою команду бывшего тренера Ломаченко


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес начал сотрудничество с американским тренером Джоуи Гамаче, который работал в команде украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает vRINGe.com .

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Джоуи Гамаче будет помогать Теофимо Лопесу готовиться к бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). 54-летний американец известен благодаря работе в команде с Василием Ломаченко в начале профессиональной карьеры украинца.

"Когда я впервые работал с Василием, я прибыл в лагерь за один-два дня перед боем. Перед его поединком против Салидо, я подключился уже за 8-9 дней до выхода в ринг. Но я хорошо с ним познакомился. Очень приятный парень, настоящий профи. Хотя, конечно, с Лопесом я провел гораздо больше времени ", - сказал Гамаче.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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