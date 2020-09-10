Кипр блокирует санкции ЕС против представителей белорусского режима, - СМИ

10 сентября, 2020, 10:21

Странам-членам Евросоюза не удалось договориться о введении санкций против высокопоставленных чиновников в Беларуси из-за того, что решение блокирует Кипр

Об этом сообщает агентство DPA .

По информации агентства, Кипр блокирует введение санкций против Беларуси, чтобы добиться усиления ограничительных мер против Турции.

Кипр добивается, чтобы ЕС добавил в список санкций семь турецких компаний, которые ведут буровые работы на спорном участке шельфа.

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Кипр отказывается поддержать общее решение стран, пока Брюссель не примет соответствующие меры.

Для принятия внешнеполитических решений требуется единодушная позиция всех стран-участниц ЕС.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.