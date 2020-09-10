Кипр блокирует санкции ЕС против представителей белорусского режима, - СМИ
Об этом сообщает агентство DPA .
По информации агентства, Кипр блокирует введение санкций против Беларуси, чтобы добиться усиления ограничительных мер против Турции.
Кипр добивается, чтобы ЕС добавил в список санкций семь турецких компаний, которые ведут буровые работы на спорном участке шельфа.
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Кипр отказывается поддержать общее решение стран, пока Брюссель не примет соответствующие меры.
Для принятия внешнеполитических решений требуется единодушная позиция всех стран-участниц ЕС.
- Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
- Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.
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