Киевсовет поддержал выделение средств на зарплаты работникам "Киевского метрополитена" и "Киевпасстранса"

10 сентября, 2020, 17:09

Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о выделении средств на выплату зарплаты сотрудникам "Киевского метрополитена" и "Киевпасстранса"

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, это решение поддержал 61 депутат.

"Да, путем перераспределения средств бюджет города на погашение заработной платы транспортным коммунальным предприятиям Киева выделили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн - "Киевпасстранс" и 161,8 млн грн - "Киевскому метрополитену", - отметили в пресс-службе.

Этих средств, по предварительным расчетам КГГА, хватит до конца года.

Напомним, в начале сентября столичные транспортники призвали депутатов Киевсовета принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат.

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