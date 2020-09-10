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Espreso.tvЭкономикаКиевсовет поддержал выделение средств на зарплаты работникам "Киевского метрополитена" и "Киевпасстранса"

Киевсовет поддержал выделение средств на зарплаты работникам "Киевского метрополитена" и "Киевпасстранса"


фото: reuters
Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о выделении средств на выплату зарплаты сотрудникам "Киевского метрополитена" и "Киевпасстранса"

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, это решение поддержал 61 депутат.

"Да, путем перераспределения средств бюджет города на погашение заработной платы транспортным коммунальным предприятиям Киева выделили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн - "Киевпасстранс" и 161,8 млн грн - "Киевскому метрополитену", - отметили в пресс-службе.

Этих средств, по предварительным расчетам КГГА, хватит до конца года.

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