KMW Special и USAID представляют дискуссию "Контент, который меняет мир. Истории успеха и перспективы украинской аудиовизуальной индустрии"

10 сентября, 2020, 08:56

15 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK Special состоится панельная дискуссия "Контент, который меняет мир. Истории успеха и перспективы украинской аудиовизуальной индустрии", которая выполняется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID)

Украине всего 29 лет. А украинскую контент-индустрию можно сравнить с подростком, который путем проб и ошибок ищет свое место под солнцем. Долгое время производственный сектор страны был сосредоточен только на проектах, обеспечивающих доход, или на тех, которые могут принести создателям быструю славу и признание. А как насчет действительно глубокого смысла?

Нам посчастливилось стать свидетелями недавнего роста украинского рынка телевидения и кино и столь долгожданного понимания того, что социально важный контент может работать как коммерческий, и наоборот.

15 сентября о своем уникальном опыте расскажут представители украинских проектов, которые были первопроходцами в этой области. Их смелость была вознаграждена заметным успехом у зрителей, вниманием общественности к затронутым темам, а также высокими рейтингами: Елена Канишевская, Директор департамента производства телевизионных программ на канале "Украина" (т / с "Отважные"), Алексей Гладушевский Креативный продюсер Starlight Originals Content (т / с "Первые ласточки", Новый канал), Наталья Ворожбит, Сценаристка (т / с "Поймать Кайдаша", СТБ), Оксана Петрушин, Генеральный продюсер телеканала ТЕТ (т / с "Евродиректор»). Модерировать разговор будет Вера Костенко-Кузнецова, Руководитель медиа направления Ukraine ConfidenceBui lding Initiative.

Накануне KMW Special, 14 сентября, состоится KYIV MEDIA WEEK Gl obal Marathon при поддержке Украинского культурного фонда. Форум представит эксклюзивную аналитику крупнейших медиарынков от Азии до Южной Америки от ведущих международных агентств и медиаплатформа: The WIT, K7 Media, C21 Media, Ampere Analysis, Prensario International, Glance; свежие исследования украинского аудиовизуального сектора от Media Business Reports; прямые включения авторитетных экспертов из разных уголков мира, inspiration talks от звезд индустрии. Участие в обоих мероприятиях - бесплатное. Больше узнайте на сайте https: // kyivmediaweek2020.com/

Все зарегистрированные зрители KMW в октябре получат White Pa p er - пост-обзор документ, в котором будут собрана интересная информация, выводы презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, проводимых международными и локальными агентствами специально для KMW

Эспрессо - главный информационный партнер KYIV MEDIA WEEK 2020.