Хакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили там послание

10 сентября, 2020, 10:50

В среду, 9 сентября, неизвестные хакеры взломали сайт академии МВД и разместили там сообщение от "кибер-партизан Беларуси"

Как сообщает TUT.BY , хакеры переименовали сайт в "Типа Академия МВД" и разместили на странице изображение, сопроводив его подписью "с любовью, белорусские кибер-партизаны". Также на странице была ссылка, что вело на неизвестный файл.

Издание отмечает, что вечером 9 сентября сайт вообще перестал загружаться.

Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен - впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.

Напомним, 3 сентября неизвестные хакеры взломали сайт МВД Беларуси и "объявили" в розыск президента страны Александра Лукашенко.

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