Капитан итальянского топ-клуба перейдет на правах аренды в ПСЖ
10 сентября, 2020, 17:03
Капитан итальянской "Ромы" Алессандро Флоренци близок к трансферу во французский ПСЖ
Об этом сообщает Football Italia.
ПСЖ примет 29-летнего правого защитника в аренду правом выкупа. Итальянец должен заменить в Париже Томаса Менье, который перебрался в дортмундскую "Боруссию". По информации источника, клубы уже договорились о трансфере.
В прошлом сезоне Флоренци провел 32 матча во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость исполнителя составляет 10 млн евро.
- 6 августа американский миллиардер Ден Фридкин купил итальянский футбольный клуб "Рома" за 591 млн евро.
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