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Espreso.tvСпортКапитан итальянского топ-клуба перейдет на правах аренды в ПСЖ

Капитан итальянского топ-клуба перейдет на правах аренды в ПСЖ


фото: Getty Images
Капитан итальянской "Ромы" Алессандро Флоренци близок к трансферу во французский ПСЖ

Об этом сообщает Football Italia.

ПСЖ примет 29-летнего правого защитника в аренду правом выкупа. Итальянец должен заменить в Париже Томаса Менье, который перебрался в дортмундскую "Боруссию". По информации источника, клубы уже договорились о трансфере.

В прошлом сезоне Флоренци провел 32 матча во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость исполнителя составляет 10 млн евро.

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