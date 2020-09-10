Капитан итальянского топ-клуба перейдет на правах аренды в ПСЖ

10 сентября, 2020, 17:03

Капитан итальянской "Ромы" Алессандро Флоренци близок к трансферу во французский ПСЖ

Об этом сообщает Football Italia.

ПСЖ примет 29-летнего правого защитника в аренду правом выкупа. Итальянец должен заменить в Париже Томаса Менье, который перебрался в дортмундскую "Боруссию". По информации источника, клубы уже договорились о трансфере.

В прошлом сезоне Флоренци провел 32 матча во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость исполнителя составляет 10 млн евро.

6 августа американский миллиардер Ден Фридкин купил итальянский футбольный клуб "Рома" за 591 млн евро.