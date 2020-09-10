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Espreso.tvЭкономикаКак только ситуация с COVID-19 позволит: Зеленский намерен возобновить авиасообщение с Израилем

Как только ситуация с COVID-19 позволит: Зеленский намерен возобновить авиасообщение с Израилем


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы авиасообщение и путешествие между Украиной и Израилем возобновились, как только ситуация с COVID-19 это позволит

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Во-первых, я хотел бы восстановить нормальное рейсовое сообщение и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с COVID-19 позволит нам это сделать. Я знаю, что многие паломники с нетерпением ждут возможности посетить Умань позже в этом году, и мы с нетерпением ждем их", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Зеленский таокож отметил, что Украина и Израиль должны усилить военное, разведывательное и оборонное сотрудничество. Президент также добавил, что Украина и Израиль являются лидерами в области инноваций и высоких технологий.

"Мы должны увеличить обмен и сотрудничество между компаниями и исследовательскими центрами наших стран", - добавил Зеленский.

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