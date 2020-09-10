ГПСУ планирует установить системы видеонаблюдения на границе с Румынией

10 сентября, 2020, 12:36

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в ближайшее время планирует установить на украинско-румынской границе в пределах Черновицкой области системы фото- и видеофиксации

Об этом сообщила пресс-служба ГНПСУ.

"Системы фото- и видеонаблюдения - ближайшая перспектива обустройства украинско-румынского участка границы. Камеры позволят эффективнее выявлять потенциальных нарушителей государственной границы", - говорится в сообщении.

По словам начальника Черновицкого пограничного отряда Сергея Марцинкевича, в ближайшее время украинско-румынскую границу планируется обустроить заградительными заборами на всех угрожаемых направлениях, а также оснастить их средствами фото- и видеофиксации.

"Также мы получили большое количество техники высокой проходимости - и мотоциклы, и мощные автомобили, которые позволят более качественно выполнять свои функциональные обязанности в горных труднопроходимых местах", - цитирует пресс-служба слова Марцинкевича.

Еще одним элементом совершенствования технического обеспечения пограничников станут тепловизионные комплексы, которые до сих пор на украинской стороне границы не использовались. В то же время, отмечается, что румынские пограничники уже 16 таких комплексов.

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