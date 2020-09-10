Госизмена Януковича: апелляцию перенесли на 1 октября
10 сентября, 2020, 19:07
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции защиты экс-президента Виктора Януковича на приговор суда по делу о госизмене на 1 октября
Об этом в комментарии Укринформу сообщила его адвокат Андриана Фозекош.
"Отложено на 1 октября, 14:00", - сказала Фозекош.
- 24 января 2019 г. Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны
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