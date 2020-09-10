Глобус России. Посол РФ подарил Лукашенко карту белорусских губерний в составе Российской империи

10 сентября, 2020, 17:10

Президенту Беларуси Александру Лукашенко подарили карту белорусских губерний в составе Российской империи

Об этом сообщает БЕЛТА.

Подарок Лукашенко вручил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев со словами: "Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому".

Таким образом, Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения.

Он подарил ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.

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