Французский топ-клуб начал переговоры по поводу трансфера экс-форварда "Зари"
10 сентября, 2020, 16:16
Французский "Марсель" начал переговоры с бельгийским "Брюгге" по поводу трансфера Денниса Бонавентуре
Об этом сообщает французский журналист Ману Лонжон в twitter..
Финансовые детали переговоров пока не сообщаются, однако известно, что руководство "Брюгге" готово отпустить нигерийца за 20-25 млн евро.
В прошлом сезоне 22-летний Деннис Бонавентуре провел 33 матча, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2016-го по 2017 год центрфорвард играл за луганскую "Зарю".
nfo #ManuTime (@ManuLonjon) September 9, 2020
- 10 апреля Деннис Бонавентуре попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии" и итальянского "Наполи".
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