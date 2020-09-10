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Espreso.tvСпортФранцузский топ-клуб начал переговоры по поводу трансфера экс-форварда "Зари"

Французский топ-клуб начал переговоры по поводу трансфера экс-форварда "Зари"


фото: Getty Images
Французский "Марсель" начал переговоры с бельгийским "Брюгге" по поводу трансфера Денниса Бонавентуре

Об этом сообщает французский журналист Ману Лонжон в twitter..

Финансовые детали переговоров пока не сообщаются, однако известно, что руководство "Брюгге" готово отпустить нигерийца за 20-25 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний Деннис Бонавентуре провел 33 матча, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2016-го по 2017 год центрфорвард играл за луганскую "Зарю".

 

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