Французский топ-клуб начал переговоры по поводу трансфера экс-форварда "Зари"

10 сентября, 2020, 16:16

Французский "Марсель" начал переговоры с бельгийским "Брюгге" по поводу трансфера Денниса Бонавентуре

Об этом сообщает французский журналист Ману Лонжон в twitter..

Финансовые детали переговоров пока не сообщаются, однако известно, что руководство "Брюгге" готово отпустить нигерийца за 20-25 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний Деннис Бонавентуре провел 33 матча, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2016-го по 2017 год центрфорвард играл за луганскую "Зарю".

10 апреля Деннис Бонавентуре попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии" и итальянского "Наполи".