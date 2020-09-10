Фонд госимущества объявил дату торгов по приватизации первого спиртзавода

10 сентября, 2020, 12:53

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 15 сентября проведет первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли

Об этом пресс-служба ФГИУ сообщила в Facebook.

"15 сентября будет объявлен первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли", - говорится в сообщении.

По словам главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко, государственное предприятие "Укрспирт" передает 41 спиртовой завод, Фонд госимущества выставит на аукционы.

"Сейчас мы активно осуществляем подготовку к приватизации этих объектов, а первый аукцион будет объявлен 15 сентября. Далее потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с этим объектом, пересмотреть всю документацию и детально изучить ситуацию на предприятии", - цитирует пресс-служба слова Сенниченко.

Он добавил, что во многих случаях на заводах Укрспирта можно не только производить спирт, но и использовать их для переработки агропродукции или биоэтанола для поставки на экспорт.

Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли , поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.

12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли.

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