Фонд госимущества объявил дату торгов по приватизации первого спиртзавода
Об этом пресс-служба ФГИУ сообщила в Facebook.
"15 сентября будет объявлен первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли", - говорится в сообщении.
По словам главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко, государственное предприятие "Укрспирт" передает 41 спиртовой завод, Фонд госимущества выставит на аукционы.
"Сейчас мы активно осуществляем подготовку к приватизации этих объектов, а первый аукцион будет объявлен 15 сентября. Далее потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с этим объектом, пересмотреть всю документацию и детально изучить ситуацию на предприятии", - цитирует пресс-служба слова Сенниченко.
Он добавил, что во многих случаях на заводах Укрспирта можно не только производить спирт, но и использовать их для переработки агропродукции или биоэтанола для поставки на экспорт.
- Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли , поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.
- 12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли.
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