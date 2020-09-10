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Espreso.tvЭкономикаФонд госимущества объявил дату торгов по приватизации первого спиртзавода

Фонд госимущества объявил дату торгов по приватизации первого спиртзавода

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 15 сентября проведет первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли

Об этом пресс-служба ФГИУ сообщила в Facebook.

"15 сентября будет объявлен первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли", - говорится в сообщении.

По словам главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко, государственное предприятие "Укрспирт" передает 41 спиртовой завод, Фонд госимущества выставит на аукционы.

"Сейчас мы активно осуществляем подготовку к приватизации этих объектов, а первый аукцион будет объявлен 15 сентября. Далее потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с этим объектом, пересмотреть всю документацию и детально изучить ситуацию на предприятии", - цитирует пресс-служба слова Сенниченко.

Он добавил, что во многих случаях на заводах Укрспирта можно не только производить спирт, но и использовать их для переработки агропродукции или биоэтанола для поставки на экспорт.

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