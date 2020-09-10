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Espreso.tvСпортЭкс-чемпион мира дал совет Лопесу, как победить Ломаченко

Экс-чемпион мира дал совет Лопесу, как победить Ломаченко


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан уверен, что у Теофимо Лопеса шансы победить Василия Ломаченко

Об этом сообщает FightHype.

Амир Хан считает Ломаченко спокойным боксером, который любит выжидать соперника.

"Знаете, как побить Ломаченко? Он очень спокойный боксер, любит выжидать. Он заставит вас промахнуться, а затем ударит в ответ. В поединке против него нужно придерживаться собственного плана на бой. Для того чтобы победить Ломаченко, нужны скорость и дальняя дистанция. необходимо держаться от него как можно дальше. Если этого не сделать, Ломаченко сокрушит вас множеством ударов ", - приводит слова Хан.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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