До конца года на двух КПВВ на Донбассе откроют сервисные центры, - Минреинтеграции

10 сентября, 2020, 14:29

В Донецкой и Луганской областях начали подготовку к строительству сервисных центров на территории контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Новотроицкое" и "Счастье", которые должны открыть до конца года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

"В Донецкой и Луганской областях начата подготовка к строительству сервисных центров, работы начнутся в ближайшее время. Уже в ноябре планируется открыть сервисный центр на КПВВ Счастье Луганской области, а в декабре - на КПВВ Новотроицкое Донецкой области", - говорится в сообщении.

Открыть сервисный центр на КППВ "Счастье" должны в ноябре, на КПВВ "Новотроицкое" - в декабре. Строительство происходит за счет инвесторов. Стоимость каждого центра составляет 9,1 млн грн.

"В каждом сервисном центре будут действовать Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), будут оборудованы комната отдыха, бар, туалет, комната матери и ребенка, медпункт, аптека, отделение банка, магазин, почтовое отделение. Также сервисные центры будут оборудованы Wi-Fi, системами кондиционирования, горячей водой и тому подобное", - сообщили в Минреинтеграции.

Всего на Донбассе планируют построить 7 сервисных центров.

Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Ростислав Замлинский заявил, что у всех КПВВ на админгранице между Крымом и Херсонской областью и оккупированной частью Донбасса будут оборудованы сервисные центры .

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