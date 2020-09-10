 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДо конца года на двух КПВВ на Донбассе откроют сервисные центры, - Минреинтеграции

До конца года на двух КПВВ на Донбассе откроют сервисные центры, - Минреинтеграции

В Донецкой и Луганской областях начали подготовку к строительству сервисных центров на территории контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Новотроицкое" и "Счастье", которые должны открыть до конца года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

"В Донецкой и Луганской областях начата подготовка к строительству сервисных центров, работы начнутся в ближайшее время. Уже в ноябре планируется открыть сервисный центр на КПВВ Счастье Луганской области, а в декабре - на КПВВ Новотроицкое Донецкой области", - говорится в сообщении.

Открыть сервисный центр на КППВ "Счастье" должны в ноябре, на КПВВ "Новотроицкое" - в декабре. Строительство происходит за счет инвесторов. Стоимость каждого центра составляет 9,1 млн грн.

"В каждом сервисном центре будут действовать Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), будут оборудованы комната отдыха, бар, туалет, комната матери и ребенка, медпункт, аптека, отделение банка, магазин, почтовое отделение. Также сервисные центры будут оборудованы Wi-Fi, системами кондиционирования, горячей водой и тому подобное", - сообщили в Минреинтеграции.

Всего на Донбассе планируют построить 7 сервисных центров.

  • Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Ростислав Замлинский заявил, что у всех КПВВ на админгранице между Крымом и Херсонской областью и оккупированной частью Донбасса будут оборудованы сервисные центры .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

10 сентября, 2020 четверг

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать