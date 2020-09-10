Дело по заявлению о "сдаче" Крыма расследовали и закрыли, суд поддержал его закрытие, - Луценко

10 сентября, 2020, 16:38

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, украинские суды поддержали решение о закрытии дела по оккупации Крыма

Об этом он заявил во время пресс-конференции об угрозах национальной безопасности Украины, передает Еспресо.TV.

"Как действующий на тот момент прокурор Украины, мы вели дело и в том числе по оккупации Крыма. В том числе мы получили заявление от одного из граждан Украины о государственной измене высшего политического и военного руководства Украины того времени, которые якобы допустили оккупацию Крыма", - отметил Луценко.

По его словам, это дело расследовали: содержит сотни томов, допрошены тысячи человек.

"Были проведены сложные военно-технические, психиатрические, лингвистические экспертизы. В результате это дело было закрыто. Заявитель обжаловал это решение, но украинские суды оставили это решение в силе. Потому что вывод комплексной военно-технической экспертизы гласит: единственной действием, которое имеет причинно следственную связь с оккупацией Крыма вторжение вооруженных сил РФ на украинской территории, грубо нарушили все существующие двусторонние международные законы и конвенции по этому вопросу", - сказал бывший генпрокурор.

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