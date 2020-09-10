ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко и еще двух кандидатов на довыборы в Раду

10 сентября, 2020, 20:22

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Ивана Донца, Олега Ляшко и Виталия Черного кандидатами в народные депутаты на довыборах в округе №208 в Черниговской области

Об этом сообщает Укринформ.

"Предлагается зарегистрировать кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 г. согласно приложению, а именно - Донец Иван Михайлович - 3 октября 1956 года, Ляшко Олег Валерьевич - 3 декабря 1972 года, Черный Виталий Анатольевич - 29 апреля 1982 рождения", - объявила член ЦИК Александра Кармаза на заседании.

2 сентября ЦИК зарегистрировала Алексея Оскера, а 4 сентября - Михаила Побигая.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в 208-м округе назначены в связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко (группа "Довира").

Выборы назначены на 25 октября.