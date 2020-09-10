ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко и еще двух кандидатов на довыборы в Раду
Об этом сообщает Укринформ.
"Предлагается зарегистрировать кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 г. согласно приложению, а именно - Донец Иван Михайлович - 3 октября 1956 года, Ляшко Олег Валерьевич - 3 декабря 1972 года, Черный Виталий Анатольевич - 29 апреля 1982 рождения", - объявила член ЦИК Александра Кармаза на заседании.
2 сентября ЦИК зарегистрировала Алексея Оскера, а 4 сентября - Михаила Побигая.
Промежуточные выборы в Верховную Раду в 208-м округе назначены в связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко (группа "Довира").
Выборы назначены на 25 октября.
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