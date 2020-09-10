COVID-19 в Украине: 145 школьных классов находятся на самоизоляции
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.
Министр здравоохранения отметил, что за последнее время в результате введения карантинных мероприятий, несмотря на отсутствие запретов со стороны МЗ, снизился уровень вакцинации по всей стране от других болезней.
"Для нас очень важно за 4 месяца зайти в тот график, который мы планировали. Он очень прост - для всей страны есть большая необходимость делать прививки по Национальному календарю прививок, чтобы мы достигли уровня охвата иммунизацией до 95%. Все вакцины по календарю прививок закуплены и находятся в регионах, они все бесплатные ", - сказал Степанов.
По данным МЗ, только за последние сутки COVID-19 подтвержден у 178 детей, а также в 157 медработников.
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