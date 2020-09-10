Четырехкратный чемпион Формулы-1 заключил контракт с новой командой

10 сентября, 2020, 11:37

Четырехкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель стал пилотом команды "Астон Мартин"

Об этом сообщает "Рейсинг Пойнт" в twitter.

Феттель в 2021 году будет выступать за команду "Астон Мартин", которая сейчас называется "Рейсинг Пойнт".

Об этом немецкий гонщик объявил накануне Гран-при Тосканы и 1000-й гонки для "Феррари", за которую он выступает с 2015 года.

"Рад наконец поделиться интересными новостями о своем будущем. Очень горжусь тем, что в 2021 году буду гонщиком "Астон Мартин". Для меня это новое приключение с поистине легендарной автокомпанией. Я поражен результатами, которых достигла команда в этом году, и считаю, что будущее еще ярче ", - сказал Феттель.

Все свои чемпионские титулы немец выиграл в 2010-2013 годах в составе "Ред Булл".

С "Феррари" Феттель так и не смог победить в чемпионате мира. В начале 2020 года команда объявила о нежелании продлевать контракт с немцем, которого в составе итальянской команды в новом сезоне заменит испанец Карлос Сайнс.

CONFIRMED: Four-time @ F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond



Get the full story right here https://t.co/zI8JeBEemc # F1 - BWT Racing Point F1 Team (@ RacingPointF1) September 10, 2020

Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель покинул Ferrari .

13 мая появилась информация, что в команде "Формулы-1" Ferrari Себастьяна Феттеля заменит Карлос Сайнс .

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