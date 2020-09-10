Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову допросят в Минске
Об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казар, передает Deutsche Welle .
"В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушиб, болят руки, поскольку ее силой заталкивали в машину и удерживали", - сказала Казар.
В связи с этим Казар намерена обратиться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы.
Кроме того, защитой также будет подано заявление по факту угроз Колесниковой.
"Мария также столкнулась с угрозами физической расправы", - отметила защитница.
У ее подзащитной нет никаких документов о задержании, ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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