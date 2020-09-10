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Espreso.tvОбществоБелорусскую оппозиционерку Марию Колесникову допросят в Минске

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову допросят в Минске

Допрос члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, что находится в СИЗО № 1 в Минске, должен начаться 10 сентября

Об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казар, передает Deutsche Welle .

"В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушиб, болят руки, поскольку ее силой заталкивали в машину и удерживали", - сказала Казар.

В связи с этим Казар намерена обратиться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, защитой также будет подано заявление по факту угроз Колесниковой.

"Мария также столкнулась с угрозами физической расправы", - отметила защитница.

У ее подзащитной нет никаких документов о задержании, ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

  • Напомним, 7 сентября в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

  • 8 сентября в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

  • Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.

  • В среду, 9 сентября, в Беларуси задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака. Он был предпоследним членом Координационного Совета, которого задержали или не выгнали из страны.

  • Позже стало известно, что в квартиру нобелевского лауреата, последнего незадержанного и неизгнанного члена Координационного Совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич пытаются ворваться неизвестные .

  • Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского, что в Минске.

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