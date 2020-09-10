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Espreso.tvОбществоАвтоколонна участников акции "Нет - капитуляции!" двинулась под государственную резиденцию президента Зеленского

Автоколонна участников акции "Нет - капитуляции!" двинулась под государственную резиденцию президента Зеленского

В четверг, 10 сентября, активисты "Движения сопротивления капитуляции" и "Демсокиры" поехали в имение в Конча-Заспе, где живет президент Украины Владимир Зеленский

Визит активистов освещает с места событий корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Вечером, 10 сентября, автоколонна активистов "Демсокири" и Нацкорпуса отправилась в государственную резиденцию президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

Активистов возмутило намерение "проинспектировать" позиции Объединенных сил с привлечением оккупантов. Несмотря на отмену мероприятия сам факт подготовки такой "инспекции" активисты считают государственной изменой.

По словам координатора "Движения сопротивления капитуляции" Андрея Левуса, у активистов "много вопросов" к Зеленскому и требуют, в частности, отчета перед Минобороны и МИД в Верховной Раде по поводу "перемирия" и "инспектирования" позиций ВСУ.

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